В жилом доме на Львовщине нашли тела шестерых молодых людей

В поселке Ивано-Франковое Яворивского района Львовской области в одном из частных жилых домов местными жителями сегодня, 9 апреля, утром были обнаружены тела шестерых молодых людей – пяти мужчин и девушки.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

По полученной информации правоохранителям сообщили о страшной находке местные жители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности погибших, также проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств гибели людей.