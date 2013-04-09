В жилом доме на Львовщине нашли тела шестерых молодых людей
13:16, 09 апреля 2013Общество
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В жилом доме поселка Ивано-Франковое Львовской области обнаружены тела шестерых молодых людей.
В поселке Ивано-Франковое Яворивского района Львовской области в одном из частных жилых домов местными жителями сегодня, 9 апреля, утром были обнаружены тела шестерых молодых людей – пяти мужчин и девушки.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.По полученной информации правоохранителям сообщили о страшной находке местные жители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности погибших, также проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств гибели людей.
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