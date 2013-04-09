Пенсионер в Сербии расстрелял 13 соседей

Все убитые - шесть мужчин, шесть женщин и маленький ребенок - были соседями 62-летнего Любиша Богданович. После совершения преступления мужчина попытался застрелить супругу и покончить жизнь самоубийством. В настоящий момент оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у Богдановича было разрешение на огнестрельное оружие, и до этого момента у него не было проблем с законом. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

РИА Новости