Пенсионер в Сербии расстрелял 13 соседей
11:40, 09 апреля 2013Общество
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Житель сербской деревни Велика Иванча, в 60 километрах южнее Белграда, во вторник рано утром расстрелял 13 человек, сообщает сербское телевидение.
Все убитые - шесть мужчин, шесть женщин и маленький ребенок - были соседями 62-летнего Любиша Богданович. После совершения преступления мужчина попытался застрелить супругу и покончить жизнь самоубийством. В настоящий момент оба госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сообщается, что у Богдановича было разрешение на огнестрельное оружие, и до этого момента у него не было проблем с законом. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
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