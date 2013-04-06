Земля под коттеджи в Донецке подешевела, а во Львове подорожала

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство за первый квартал 2013 г. снизилась на 1,87% (82 долл.) – до 4 304 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 602 долл./сотка, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 9 627 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Калининском районе – на 1,38% (98 долл.) – до 7 029 долл./сотка, в Киевском – снизилась на 1,98% (116 долл.) – до 5 743 долл./сотка, в Кировском – снизилась на 1,08% (30 долл.) – до 2 735 долл./сотка, Пролетарском – снизилась на 2,94% (51 долл.) – до 1 684 долл./сотка, Ленинском - снизилась на 2,57% (87 долл.) – до 3 299 долл./сотка, Куйбышевском – снизилась на 1,78% (84 долл.) – до 4 646 долл./сотка, Петровском районе – снизилась на 2,38% (39 долл.) – до 1 602 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в 2012 году выросла на 2,80% (119 долл.) – до 4 373 долл. за сотку.

***

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство за первый квартал 2013 года выросла на 0,40% (8 долл.) – до 2 017 долл. за сотку.

Самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 985 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 309 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе выросла на 1,09% (25 долл.) – до 2 309 долл./сотка, в Яворовском – снизилась на 1,52% (25 долл.) – до 1 619 долл./сотка, в Жовковском – снизилась на 1,45% (17 долл.) – до 1 153 долл./сотка, в Каменско-Бугском районе – снизилась на 2,57% (26 долл.) – до 985 долл./сотка, в Городокском – снизилась на 1,29% (21 долл.) – до 1 604 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 5,59% (119 долл.) – до 2 010 долл. за сотку.