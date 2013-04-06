Танковые двигатели оформили как судоходные и вывезли за границу

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Черкассы, на этой неделе по материалам прокуратуры Черкасс начато уголовное производство по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Установлено, что в августе 2008 года служебными лицами государственного предприятия по цене металлолома приобретены 6 танковых дизельных двигателей 2007 года выпуска, которые изготовлены на одном из бронетанковых ремонтных заводов Украины. Затем служебные лица госпредприятия, закупившего двигатели, и черкасская фирма подделали документацию, на основании которой товар военного назначения был перемещен через границу под видом судоходных двигателей.

В результате преступных действий служебных лиц государственного предприятия за пределы Украины вывезено оборудование, которое может быть использовано для создания оружия, военной и спецтехники.

Продолжается расследование уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Подобные преступления караются штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.