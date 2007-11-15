Янукович написал статью об инфляции

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что неточный прогноз инфляции в Украине был сделан из-за дестабилизации оппозицией внутренней политической ситуации в стране и мировых тенденций.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в авторской статье “Инфляция как вызов украинским политикам”, опубликованной сегодня в газете “Факты”.

“Рост цен, происходящий в последние месяцы, заставляет оценить эту проблему во всей ее сложности. Уровень инфляции превысил прогнозы, которые строились в начале года. Но в начале года в своих прогнозах мы не учитывали ту дестабилизацию внутренней политической ситуации в стране, которую спровоцировали популисты и политики от оппозиции. В связи с этим прогноз оказался неточным. Так же, как и прогноз многих международных организаций вместе с Международным валютным фондом включительно”, - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он обращает внимание на то, что цены на продукты питания возросли практически во всем мире. “В Германии, экономика которой сейчас развивается достаточно успешно, цены на хлеб и молоко пошли резко вверх, то же происходит во Франции. Согласно прогнозам аналитиков, дальнейший рост инфляции и резкое снижение покупательной способности может привести к снижению темпов экономического роста во всех странах ЕС”, - объясняет глава украинского правительства.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в октябре против сентября с.г. составила 2,9%, в январе-октябре (к декабрю прошлого года) - 11,7%.

Инфляция в октябре 2007 года против октября 2006 года составила 14,8%, в январе-октябре 2007 года против января-октября 2006 года - 12,2%.

При формировании госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, рост ВВП - 6,5%, рост промышленного производства - 8%.