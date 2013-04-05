Кабмин утвердил план: продать еще 6 облэнерго

Соответствующее распоряжение №204 от 3 апреля опубликовано на веб-портале правительства.

Речь идет о размещении пакетов акций акционерных компаний «Тернопольоблэнерго»,

«Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Николаевоблэнерго».

Отметим, что в начале апреля глава Фонда государственного имущества Александр Рябченко сообщил, что ФГИУ планировал выставить на биржу 5% пакеты "Харьков-", "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго". Оставшиеся контрольные пакеты акций этих облэнерго (от 60% и выше) будут выставлены на конкурсные торги.

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Государство владеет 65,001% акций "Харьковоблэнерго", 70,0089% акций "Хмельницкоблэнерго" и 70% акций "Николаевоблэнерго". Пакеты акций еще двух энергоснабжающих компаний – "Запорожьеоблэнерго" и "Тернопольоблэнерго", в которых государству принадлежит 60,2475% и 50,999% соответственно, будут полностью реализованы через конкурс.

По словам А.Рябченко, через биржевые торги также будет проведена продажа акций "Черкассыоблэнерго", в котором государство напрямую владеет 46% акций, а еще 25% акций предприятий принадлежат подконтрольном государству ЗАО "УкрЭСКО".