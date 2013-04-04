Приватизация «Центрэнерго» отложена до восстановления Углегорской ТЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он подтвердил, что в государственных планах была намечена приватизация компании «Центрэнерго», к которой в числе трех принадлежит и Углегорская ТЭС.

«Ну, конечно, были (намерения о приватизации Углегорской ТЭС - УНИАН), все согласно плану приватизации, - сказал министр. - Но в связи с аварией данные планы, конечно, нарушились».

«Для того, чтобы что-то продать, нужно, чтобы оно работало. Поэтому то, что произошло, - это, действительно, форсмажорная ситуация, и в соответствии с этим уже после того, как мы поймем по плану восстановления, как это будет происходить, будем принимать соответствующее решение (о приватизации - УНИАН)», - объяснил глава министерства.

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Как сообщал УНИАН, по оценке инвестиционной компании "Арт Капитал" авария, произошедшая 29 марта на Углегорской ТЭС, сократила капитализацию эксплуатирующей ее компании "Центрэнерго" на четверть - до 1,5 млрд грн.

Напомним, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена.

Справка УНИАН. До конца 2013 года в Украине планируется завершить приватизацию предприятий тепловой генерации и облэнерго.

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Кабинет министров Украины своим постановлением №162 от 23 февраля 2011 года исключил из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ряд облэнерго. Среди них 19 областных энергоснабжающих компаний (облэнерго) и «Киевэнерго». А также тепловые энергогенерирующие компании «Днепроэнерго» (Запорожье), «Захидэнерго» (Львов), «Центрэнерго» (Киевская обл.) и «Донбассэнерго» (Донецк).

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».