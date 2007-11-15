80% пассажироперевозчиков используют неисправные машины

В Запорожской области почти 80% предприятий, осуществляющих пассажироперевозки на территории региона, используют технически неисправные транспортные средства.

Таковы, по информации пресс-службы Запорожской ОГА, данные комплексной проверки автопредприятий региона, проводившейся совместно отделом ГАИ УМВД Украины в Запорожской области, теруправленим Глававтотрансинспекции и другими контролирующими органами в сфере автотранспорта.

"Ими проверено 285 субъектов хозяйствования, которые осуществляют регулярные автобусные перевозки. На руководителей предприятий составлено 227 админпротоколов за выпуск на маршруты технично неисправных автобусов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что из 2044 проверенных автобусов технически неисправными признаны 525.

Кроме того, по информации пресс-службы ОГА, проверяющими выявлено 980 случаев нарушения Правил дорожного движения со стороны пассажироперевозчиков, в том числе 3 случая управления автобусом в состоянии алкогольного опьянения.

"По результатам проверки на сегодняшний день направлено 10 представлений на лишение автоперевозчиков лицензии и 11 представлений на расторжение заказчиком договоров регулярных перевозок с автопредприятиями - нарушителями. Облгосадминистрацией расторгнуты 5 договоров с пассажироперевозчиками, допустившими нарушения действующего законодательства (в том числе в части осуществления перевозок льготных категорий граждан).