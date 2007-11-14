В Запорожской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Запорожской области, 15-16 ноября на территории региона в связи с перемещением южного циклона ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, усиление ветра до 15-20м/с, а местами и до 25 м/с, местами метели, на дорогах гололед.

Такие погодные условия, по данным МЧС, "могут привести к созданию чрезвычайных ситуаций на линиях электропередач, связи, коммунальных сетях, автодорогах и в частном секторе.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября над Запорожской областью уже прошел ураган. В результате было обесточено более 250 населенных пунктов, в том числе 2 крупных города: Приморск и Бердянск.