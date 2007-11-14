”Народная самооборона” провела акцию ”Азарова капуста”

На Центральной площади Черновцов активисты областной организации Гражданского движения «Народная самооборона» под лозунгом "Капуста заменит мясо, яйца, масло и хлеб" провели информационную акцию «Азарова капуста».

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции принесли на площадь три мешка белокачанной капусты, которую раздавали всем желающим. В то же время людям рассказывали, что первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, который, по словам участников акции, „не смог выполнить обещания улучшить жизнь уже сегодня, считает капусту основным продуктом в рационе украинцев”.

Организаторы акции подготовили информационные стенды с рецептами приготовления дешевой капусты от Н.АЗАРОВА. Жителям Черновцов предлагали рецепты капусты вареной, жареной, пареной, печеной, квашеной, а также почти экзотичное кушанье – компот из капусты.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Н.АЗАРОВ на брифинге журналистам отметил снижение роста цен на продукты питания. «Я думаю, что в ноябре стабилизация (цен на продукты питания) состоится, она уже происходит - мы ее наблюдаем, - она закрепится, и мы будем иметь показатель инфляции более низкий», - сказал Н.АЗАРОВ. Также он отметил снижение цен на овощи, в частности на капусту, на сахар (на 7%).

«Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены. Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию», - сказал Н.АЗАРОВ.