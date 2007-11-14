Шуфрич: на Косу Тузла перевозится тяжелая техника, чтобы собирать мазут не руками

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей ШОЙГУ опровергает информацию о строительстве российской стороной дамбы к острову Коса Тузла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«ШОЙГУ опроверг эту информацию. Он сказал, что никаких заявлений ни федерального МЧС, ни МЧС в Краснодаре по поводу строительства дамбы не было и быть не может», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, вчера МЧС России и Украины договорились о том, что в ближайшее время при благоприятных погодных условиях совместными силами будут возводиться защитные барьеры для предотвращения распространения нефтяных пятен. «Эта работа будет начата уже сегодня, если позволят погодные условия», - добавил Н.ШУФРИЧ.

Министр также сообщил, что планирует посетить остров Коса Тузла 16-20 ноября. «Я буду лично наблюдать, как собирается мазут», - уточнил Н.ШУФРИЧ.

По его словам, уже сегодня на остров будет направлена тяжелая техника для сбора мазута. «Сейчас на Косу Тузла перевозится тяжелая техника, чтобы собирать мазут не руками, как это происходило до настоящего момента», - пояснил он.

Н.ШУФРИЧ в очередной раз подтвердил, что в районе острова разлито около 350 тонн мазута.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали больше десятка судов, в результате в море оказались около 1,3 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысяч тонн серы (по предварительным данным, емкости с серой закрыты крышками).

13 ноября некоторые СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Татьяну КОБЗАРЕНКО сообщили, что в Керченском проливе российские специалисты установят дамбу, чтобы не пустить нефтяное пятно в Азовское море. "Дамба, как планируется, будет установлена между мысом Тузла на Таманском полуострове России и украинским островом Тузла, там же выставят боновые заграждения", - сказала Т.КОБЗАРЕНКО, уточнив, что расстояние между мысом и островом составляет около 10 километров.