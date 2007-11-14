6 тысяч метров побережья Тузлы загрязнено нефтепродуктами

Продолжаются работы по очистке береговой полосы о. Коса Тузла и водной поверхности пролива от нефтепродуктов, попавших в море во время шторма 11 ноября вследствие разлома пополам танкера "Волгонефть-139" (Российской Федерации).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по данным пограничной заставы "Тузла", побережье о. Косы Тузла загрязнено нефтепродуктами (длиной около 6000 м и в глубь острова до 300 м).

К работам привлечены подразделения МЧС и Минтранса (в количестве 63 человек), специализированное судно "Світломор-1" и танкер "Волгонефть-119" (Российской Федерации). Очищены 175 погонных метров береговой полосы.

Справка УНИАН. Коса Тузла расположена в Керченском проливе поперек акватории. Уровень воды в проливе постоянно колеблется, поэтому размеры косы не постоянны. Ее длина составляет от 6,5 до 7,0 км, ширина – около 500 м. На острове расположены пансионаты Керченского торгового порта и рыболовецкого комбината, инфраструктура пограничной охраны.