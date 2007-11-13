Генпрокуратура признала законными действия спецназа

Генеральная прокуратура Украины признала действия сотрудников межобластного подразделения специального назначения в Луганской области по освобождению заложников из прессового цеха Славяносербской исправительной колонии №60 отвечающими требованиям действующего законодательства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Генеральной прокуратурой Украины при участии прокуратуры Луганской области была проведена проверка сообщений, опубликованных некоторыми средствами массовой информации относительно избиения осужденных Славяносербской исправительной колонии №60 в Луганской области бойцами спецподразделения и нанесения самими осужденными, содержащимися в секторе пожизненного заключения и в помещениях камерного типа, телесных повреждений.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, по результатам опроса осужденных и осмотра их сотрудниками областного бюро судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений не обнаружено. Кроме того, на протяжении 10-12 ноября в 2007 г. не поступало ни одного заявления от осужденных относительно применения к ним мер физического и психологического влияния. Только у двух лиц на теле были замечены царапины, которые, из их объяснений, они нанесли случайно и самостоятельно, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Таким образом, говорится в сообщении, факты, указанные в средствах массовой информации, своего подтверждения не нашли.

Луганской спецпрокуратурой 13 ноября принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 10 ноября, в Славяносербской исправительной колонии №60 в Луганской области трое осужденных к пожизненному заключению около 4.30 утра сломали решетку вентиляционного отверстия, вышли из камеры и нанесли телесные повреждения дежурному смены. К беглецам было применено оружие - один из них был смертельно ранен. По данным представителей Винницкой и Харьковской правозащитных организаций, почти 30 заключенных в Луганской колонии №60 в знак протеста против насилия совершили акты самоувечья.