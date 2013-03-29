Злата Огневич в полуфинале Евровидения споет седьмой

Украинская певица Злата Огневич будет выступать под номером 7 в первом полуфинале, который состоится 14 мая 2013 года.

Об этом сообщает сайт Первого Национального телеканала.

Отмечается, что продюсеры конкурса при участии членов Наблюдательного Совета ПКЕ и генерального директора ЕВС по вопросам ПКЕ Йон Ола Санда определили порядок выступлений стран в каждом из полуфиналов, учитывая особенности песен участников и для достижения более зрелищного эффекта шоу в целом.

Вот как распределились порядковые номера выступлений стран:

Первый полуфинал (14 мая 2013).

1. Австрия

2. Эстония

3. Словения

4. Хорватия

5. Дания

6. Россия

7. Украина

8. Нидерланды

9. Черногория

10. Литва

11. Беларусь

12. Молдова

13. Ирландия

14. Кипр

15. Бельгия

16. Сербия.

Второй полуфинал (16 мая 2013):

1. Латвия

2. Сан-Марино

3. БЮР Македония

4. Азербайджан

5. Финляндия

6. Мальта

7. Болгария

8. Исландия

9. Греция

10. Израиль

11. Армения

12. Венгрия

13. Норвегия

14. Албания

15. Грузия

16. Швейцария

17. Румыния.

Порядковые номера выступлений финалистов ПКЕ будут определены продюсерами поздно ночью 17 мая, накануне финала. А вот порядковый номер Швеции определили во время встречи председателей делегаций с помощью жеребьевки, в результате которой представитель Швеции выступит на сцене под номером 16.

Финал ПКЕ-2013 состоится 18 мая.