Украина выбрала представителя на «Евровидение-2013»

14:28, 23 декабря 2012
Общество
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Украину на конкурсе «Евровидение-2013» будет представлять певица Злата Огневич.

Злата Огневич

Финал национального отбора на песенный конкурс, который транслировался в эфире Первого Национального телеканала, прошел сегодня в Киеве.

Как сообщал УНИАН, «Евровидение-2013» состоится в мае в Швеции.

В национальном отборе на этот конкурс участвовали 52 украинских артиста.

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