Украина выбрала представителя на «Евровидение-2013»

Финал национального отбора на песенный конкурс, который транслировался в эфире Первого Национального телеканала, прошел сегодня в Киеве.

Как сообщал УНИАН, «Евровидение-2013» состоится в мае в Швеции.

В национальном отборе на этот конкурс участвовали 52 украинских артиста.