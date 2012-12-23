Украина выбрала представителя на «Евровидение-2013»
14:28, 23 декабря 2012Общество
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Украину на конкурсе «Евровидение-2013» будет представлять певица Злата Огневич.
Злата Огневич будет представлять Украину на Евровидении
Финал национального отбора на песенный конкурс, который транслировался в эфире Первого Национального телеканала, прошел сегодня в Киеве.
Как сообщал УНИАН, «Евровидение-2013» состоится в мае в Швеции.
В национальном отборе на этот конкурс участвовали 52 украинских артиста.
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