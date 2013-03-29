В Донецкой области эколог за 20 тысяч гривен «закрыл глаза» на незаконную вырубку

В Донецкой области работники Управления борьбы с организованной преступностью задержали работника районной экологической инспекции области, который требовал от директора частного предприятия 20 тыс. грн взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что должностное лицо требовало взятку за выдачу разрешения на опиловку и вырубку деревьев и непривлечение к административной ответственности за нарушение экологического законодательства.

Эколог задержан в момент получения части взятки.

Ему угрожает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества, отмечается в сообщении.