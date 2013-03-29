В Донецкой области эколог за 20 тысяч гривен «закрыл глаза» на незаконную вырубку
10:28, 29 марта 2013Общество
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В Донецкой области задержан работник экологической инспекции, который требовал 20 тыс. грн взятки.
Чиновник требовал взятку за выдачу разрешения на вырубку деревьев / Фото: groupua.org
В Донецкой области работники Управления борьбы с организованной преступностью задержали работника районной экологической инспекции области, который требовал от директора частного предприятия 20 тыс. грн взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
Установлено, что должностное лицо требовало взятку за выдачу разрешения на опиловку и вырубку деревьев и непривлечение к административной ответственности за нарушение экологического законодательства.
Эколог задержан в момент получения части взятки.
Ему угрожает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества, отмечается в сообщении.
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