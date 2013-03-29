АМК: любые проблемы на рынке бензина отражаются на всей стране

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в рамках Пятого заседания международной Рабочей группы по изучению вопросов ценообразования на рынках нефтепродуктов, проходящего в Киеве.

Цель создаваемой платформы, идея которой принадлежит специалистам австрийского и российского антимонопольных ведомств, – сформировать единую базу данных, а также единую методологию оценки рисков в процессе ценообразования на рынке нефтепродуктов.

«Такие системы позволяют оценивать состояние рынка на предмет присутствия олигополий, доминирования нескольких хозяйствующих субъектов на рынке – как на локальном уровне, общегосударственном уровне, так и на мировом рынке», - отметил один из соавторов идеи, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин.

Он также обратил внимание, что динамика мировых цен так или иначе отражается на внутреннем рынке. «Однако такое влияние неравномерно в том случае, если на внутреннем рынке конкуренция не развита. При должном уровне конкуренции цены коррелируются быстро и адекватно. Если же цены не коррелируются, то это первый признак монополизации рынка или сговора хозяйствующих субъектов», - подчеркнул А.Голомолзин.

При этом он добавил, что оценить такую корреляцию можно в основном посредством единых ценовых баз данных, включающих в себя три индикатора – цены в рамках биржевой торговли; цены, указанные в контрактах; и общемировой средний уровень цен на нефтепродукты.

В свою очередь, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Николай Бараш подчеркнул, что участие Украины в таких базах данных и в общей платформе мониторинга ценообразования на рынке нефтепродуктов было бы крайне полезно для страны. «Рынок нефтепродуктов – это примерно 10% ВВП Украины. Любые проблемы на этом рынке отражаются на всей стране. Помимо прямого воздействия, рынок имеет еще и косвенное влияние. Цены на бензин – важнейший индикатор ценообразования на других рынках», - отметил Н.Бараш.

При этом он подчеркнул, что если в Киеве конкуренция на рынке нефтепродуктов очевидна, то в регионах – наоборот. «В целом по стране весьма распространена ситуация, когда в регионах доминируют одна-две-три компании. Кроме того, характерным для Украины является то, что порядка 80% всего объема нефтепродуктов продается в крупных городах и на максимально оживленных трассах», - сказал Н.Бараш и добавил, что фактически весь этот объем продается вертикально интегрированными компаниями, специализирующимися как на торговле импортным бензином, так и на торговле бензином собственного производства.

По мнению Н.Бараша, такая ситуация способствует тому, что между компаниями активно развивается своя система обмена информацией, что так или иначе может вести к образованию картельных сговоров. При этом момент монопольного или картельного ценообразования отследить в таких условиях крайне сложно – вследствие закрытости самих компаний, а также отсутствия информации о торговой марже, показатель которой хозяйствующие субъекты также не раскрывают.

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Напомним, по данным Государственной службы статистики, потребление бензинов в Украине в 2012 году сократилось на 2,2% (на 95,2 тыс. тонн) - до 4,197 млн тонн. Производство бензинов внутри страны уменьшилось на 42,4% (на 1,201 млн тонн), до 1,635 млн тонн.

Вместе с тем, согласно таможенным декларациям, в свободный оборот в 2012 году было отпущено около 2,33 млн тонн импортных бензинов, что на 9,2% (206 тыс. тонн) меньше аналогичного показателя за 2011 год. В свою очередь, условные объемы недопоступлений акцизного налога и НДС вследствие сокращения легального импорта и использования отдельными хозяйственными субъектами схем уклонения от уплаты налогов в 2012 году составили более 4 млрд грн.