Госстат подсчитал, сколько осталось бензина

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе через сеть АЗС было продано 206,2 тыс. тонн бензина, что на 17,8% меньше, чем в декабре; 127,1 тыс. тонн дизельного топлива, что на 18,5% меньше, чем в предыдущем месяце; 25,6 тыс. тонн сжиженного газа (на 18% меньше);10,2 тыс. тонн сжатого газа (на 15% меньше).

В общем объеме реализованного бензина наибольшая доля (54,7%) приходилась на продажу бензина моторного марки А-95.

На 1 февраля т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 133,6 тыс. тонн бензина моторного, 65,3 тыс. тонн дизельного топлива, 9,2 тыс. тонн сжиженного газа и 0,4 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе 2013 года импортировала нефть и нефтепродукты в объеме 514,914 тыс. тонн на общую сумму 504,393 млн долл.

Импорт нефтепродуктов за январь 2013 года составил 446,574 тыс. тонн на общую сумму 443,992 млн долл.

Самыми крупными импортерами нефтепродуктов в январе стали РФ (125,436 тыс. тонн на сумму 119,808 млн долл.), Литва (73,319 тыс. тонн на сумму 74,215 млн долл.) и Беларусь (189,863 тыс. тонн на сумму 188,91 млн долл.).