Один из «днепропетровских террористов» указал на другого как на организатора

Такое заявил обвиняемый в терактах Виталий Федоряк на допросе в Индустриальном районном суде Днепропетровска, где слушается дело, сообщает Радио Свобода.

Федоряк также заявил, что не знал, какими именно могут быть последствия взрывов.

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Вместе с тем ранее на продемонстрированных в суде видеозаписях из допросов политолог Виктор Сукачев заявлял, что не был инициатором совершения взрывов: по его словам, с Федоряком они действовали на равных условиях.

Среди подсудимых - днепропетровский политолог Виктор Сукачев и его приятели Виталий Федоряк, Дмитрий Рева, Лев Просвирнин. Федоряк - пока единственный из обвиняемых, кто полностью признал свою вину; Сукачев признал ее частично, Просвирнин и Рева вины не признают.