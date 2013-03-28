В одесском СИЗО избили заключенного

В СИЗО Одессы избит заключенный. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 26 марта в некоторых интернет-изданиях опубликована информация о том, что сотрудники управления Государственного департамента пенитенциарной службы Украины в Одесской области нанесли телесные повреждения заключенному, который содержится в Одесском следственном изоляторе.

«В связи с этим сообщаем, что прокуратурой области проведена проверка, по результатам которой факт получения заключенным телесных повреждений в виде гематомы под глазом – подтвердился», - сказано в сообщении.

В пресс-службе утверждают, что сейчас 23-летний заключенный находится в медицинской части следственного изолятора, где ему предоставляется соответствующее медицинское лечение. В настоящее время проводится служебное расследование по данному факту и идет проверка по установлению лиц, нанесших заключенному телесные повреждения.

В некоторых СМИ прозвучало, сославшихся на супругу заключенного, что у него трещины костей носа и повреждения черепа. По словам женщины, в санчасть потерпевшего доставили спустя почти неделю после избиения.

Как поясняют в вышеназванном управлении, сотрудники СИЗО 20 марта применили к потерпевшему физическое воздействие в связи с тем, что он не хотел отдавать запрещенный предмет – мобильный телефон, вел себя вызывающе, отказываясь выполнять требования работников СИЗО.