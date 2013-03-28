Тюремщики говорят, что благодаря новому УПК наблюдается отток из СИЗО

В связи со вступлением в действие нового Уголовного процессуального кодекса до конца текущего года количество лиц, которые содержатся в следственных изоляторах, может уменьшиться еще на 5-6 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Сидоренко, отвечая на вопросы журналистов.

"До конца года можно ожидать уменьшения еще на 5-6 тысяч. Да, можно прогнозировать с учетом того наполнения, которое сегодня существует, и по оттоку", - сказал С.Сидоренко.

По его словам, после вступления в действие нового УПК, вступившего в силу феврале 2012 года, к подозреваемым стали чаще примениться альтернативные меры пресечения - залог и домашний арест. Он подчеркнул, что с момента вступления в действие настоящего документа количество лиц в СИЗО уменьшились на 4 тысячи человек.

Кроме того, отметил должностное лицо, в украинских СИЗО почти нет людей, которые содержатся за совершение преступлений небольшой тяжести.

"Этот процесс продолжается, и он будет влиять на численность лиц, которые содержатся в колониях", - подчеркнул С.Сидоренко.

Он добавил, что раньше в СИЗО попадало около 50 тысяч лиц в год, то есть более 4 тысяч лиц в месяц, однако в условиях действия нового УПК в среднем в СИЗО теперь попадают не более 700-800 лиц в месяц.

По словам С.Сидоренко, согласно данным ГПтСУ, в 33 следственных изоляторах Украины на сегодняшний день содержатся около 27 тысяч лиц.