Чего ждут украинцы от нового правительства (опрос)

34,6% украинцев ожидают улучшений в стране в связи с новым составом Верховной Рады и правительства. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования Института Горшенина в рамках годичной программы исследований “Ментальные основы выбора”, которые представил на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор Института Кость БОНДАРЕНКО.

Вместе с тем, отметил политолог, 31,4% респондентов ничего не ожидают, 16% - ожидают ухудшений, 18% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, сообщил К.БОНДАРЕНКО, 9,4% опрошенных считают, что правительство должно работать полгода, чтобы заметно улучшить ситуацию в стране, 18,7% - 1 год, 19,6% - 2 года, 21,8% - до 5 лет, 8,8% - больше 5 лет, 21,7% опрошенных было трудно ответить.

Также, по данным исследования, 19,3% опрошенных граждан считают, что политические партии, оставшиеся в меньшинстве в Верховной Раде, должны радикальным образом отстаивать свои права (блокирование работы Верховной Рады, организация митингов, протестов), почти половина опрошенных (49,2%) считают, что этого делать не нужно, 31,5% респондентов затруднились ответить.

Кроме того, согласно результатам исследования, 33,7% опрошенных граждан считают, что причина повышения цен на продукты заключается в политической нестабильности в стране, 32,1% обвиняют в этом политику правительства, 8,8% - производителей продуктов, 8,4% - продавцов на рынках и в магазинах, 8,3% считают причиной повышения цен на продукты рост цен на горючее и другие составляющие расходов сельхозпроизводителей, 8,4% респондентов было трудно ответить.

Всеукраинское исследование проводилось с 1 по 10 ноября 2007 года в 129 населенных пунктах Украины. Погрешность выборки не превышает +/- 2,2%.