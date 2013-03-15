В Высшем спецсуде говорят, что при новом УПК в СИЗО сажают вдвое реже

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав Мищенко во время круглого стола в Киеве.

“С момента вступления в силу нового УПК количество случаев избрания такой меры пресечения, как взятие под стражу, по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет значительно уменьшилось - больше, чем наполовину. Чаще преимущество предоставляется альтернативным мерам”, - сообщил С.Мищенко.

По его словам, новый УПК вступил в силу 20 ноября 2012 года, однако его эффективность уже демонстрируется на практике.

Так, заметил С.Мищенко, по состоянию на 1 марта уже применена на практике более 200 раз такая мера пресечения, как залог, и более 500 раз - домашний арест.

Кроме того, отметил С.Мищенко, было вынесено 1500 приговоров на основании соглашения участников судебного процесса о примирении. Также, сказал он, активно применяется норма относительно соглашения о признании виновности.