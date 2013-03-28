В Славянске чиновники разворовали почти миллион гривен, выделенных на ремонт

В Донецкой области должностные лица одного из предприятий Славянска присвоили почти 900 тыс. грн из бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Донецкой области, злоумышленники были задействованы в «теневой» схеме с бюджетными средствами, полученными на строительство и ремонт коммунальных объектов города.

Предприятие в рамках тендера получило почти 900 тыс. грн на закупку строительных материалов и дальнейшего их использования при проведении работ. Злоумышленники документально оформили несуществующие хозяйственные операции, действуя в сговоре с другими лицами. На банковские счета этих лиц, якобы поставлявших строительные материалы, направлялись бюджетные средства, которые в дальнейшем были проконвертированы и выведены в теневой оборот.

По фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах начато уголовное производство, проводится досудебное расследование.