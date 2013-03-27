У донецкой милиции новый начальник

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в актовом зале облуправления первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор Виктор Дубовик представил руководящему составу милиции Донецкого региона нового начальника областного главка 44-летнего полковника милиции Р. Романова, назначенного на должность приказом МВД Украины № 249 от 26 марта 2013 года.

До этого Р. Романов исполнял обязанности начальника областного УВД, так как с 18 марта бывший глава управления В. Дубовик указом президента был назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины. Ранее Р. Романов долгое время занимал должность заместителя начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области.

На сегодняшнем представлении присутствовали руководители области, правоохранительных органов и суда региона. В их выступлениях звучали слова благодарности в адрес ушедшего на повышение В. Дубовика и уверенность в том, что его преемник достойно справится с возложенной ответственностью.