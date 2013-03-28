Эксперты: из-за коррупции украинцы переплачивают за похороны

Об этом представители ассоциации заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Вице-президент ассоциации Татьяна Угодовская заявила о требовании немедленно начать на всех ступенях власти расследование правонарушений в Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Днепропетровске, Одессе, о которых ассоциация неоднократно заявляла.

По теме: Участники рынка ритуальных услуг заявляют о незаконных монополиях в крупных городах

По убеждению членов ассоциации, власть страны должна взять под личный контроль вопрос внесения изменений в приказы профильного министерства (Минрегионстрой) относительно толкований, что именно является ритуальными услугами. По словам Т.Угодовской, соответствующие предложения были поданы полтора года назад на согласование Минздраву и МВД, и до сих пор «саботируются этими учреждениями».

Также ассоциация требует привлечь к ответственности представителей контролирующих организаций, которые неподобающим образом отнеслись к расследованию фактов коррупции должностными лицами, распространяющим информацию частным структурам об умерших лицах. По мнению членов ассоциации, Кабмин должен в кратчайшие сроки принять постановление, которое будет регламентировать перевозку умерших из дома в морг для установления причин смерти, в частности, указывать, что эта услуга предоставляется государством бесплатно.

Т.Угодовская отметила, что ассоциация надеется на жесткое наказание коррупционеров, которые, в сущности, издеваются над умершими.

«Оставляем за собой право обращения к всемирной организации, членом которой мы являемся, для решения вопросов в похоронной отрасли в случае игнорирования наших требований», - сказала она.

Руководитель общественной организации «Киевский городской комитет спасения бизнеса», член МАППД Николай Криворот, как и на пресс-конференции, состоявшейся месяц назад, сообщил, что, например, в Киеве, рынок ритуальных услуг фактически разделен между двумя частными структурами. Такие структуры, на основе договоренности и за определенное материальное вознаграждение, получают оперативную информацию из медицинских учреждений о фактах смерти, после чего связываются с родственниками умерших и «настойчиво рекомендуют» воспользоваться услугами их фирм, сказал он.

По теме: В Запорожье ритуальные службы не поделили покойника: в ход пошло оружие

При этом, отметил Н.Криворот, представители таких частных структур часто предлагают услуги, предоставлять которые, согласно законодательству, частные фирмы не имеют права. В то же время это не мешает таким фирмам рекламировать такие услуги на своих сайтах. К таким услугам относятся: чистка кишечного тракта умершего, маска на лицо, обмывание и одевание тела и тому подобное.

«Эти услуги - исключительно прерогатива морга, и предоставляются они бесплатно», - отметил Н.Криворот.

По его словам, деятельность таких структур является мошенничеством, о чем представители МАППД информировали правоохранительные органы, после чего в отношении некоторых представителей указанных выше структур были возбуждены уголовные дела.

Однако, добавил Н.Криворот, «рассматриваются эти уголовные дела следователями, которые не могут определить, мошенничество это или нет, с сентября 2012 года».

Как сообщал УНИАН, по информации представителей МАППД, монополизация рынка ритуальных услуг приводит к существенному подорожанию таких услуг для граждан. Так, если минимальная стоимость захоронения (в данном случае кремация) в Киеве составляет 2-3 тыс. грн, то в случае обращения к вышеупомянутым структурам придется заплатить в 3-4 раза больше, утверждают в ассоциации.

По теме: Эксперт: скандалы в моргах связаны с переделом похоронного рынка

Невзирая на то, что все обращения представителей МАППД к государственным структурам с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась с монополизацией рынка ритуальных услуг, не дали результатов, в ассоциации все-таки надеются, что власть найдет время для решения такой важной проблемы. Иначе представители МАППД не исключают проведения митинга с «венками и гробами» под зданием Кабинета министров Украины.