Эксперт: скандалы в моргах связаны с переделом похоронного рынка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Министерства здравоохранения Руслан Салютин на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что дела «черных трансплантологов» были открыты в регионах, «где есть серьезные проблемы, связанные с переделом рынка ритуальных услуг». Р.Салютин привел пример Николаева, где такой скандал длится уже около года. «Эту сферу используют в качестве пробного шага, чтобы вывести из равновесия руководителей судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомических бюро», - сказал он.

«Насколько мне известно, все уголовные дела об изъятии анатомических органов у трупов в моргах закрыты. Состава преступления там не было. В некоторых случаях врачей обвиняли в том, что подпись была поставлена человеком, который не являлся родственником. В то же время, законом о похоронном деле (по которому работают, в частности, бюро судебно-медицинской экспертизы), указано, что разрешение на забор анатомического материала может дать тот человек, который занимается захоронением трупа. Есть еще ряд подобных моментов, которые в любом случае не связаны с «черной трансплантацией», - пояснил Р.Салютин.