Юристы обсудят рейтингы рынка юридических услуг Украины

15.11. 07 в 14.30 в пресс-центре информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (ул. Т.Шамрыло, 23) состоится круглый стол «Рынок юридических услуг на защите своих прав».

Представители юридического сообщества соберутся обсудить объективность существующих оценок и рейтингов рынка юридических услуг Украины

В рамках открытого обсуждения участники будут говорить об объективности и прозрачности подходов к исследованиям и рейтингам в средствах массовой информации, в частности о принципах оценки рынка юридических услуг в Украине.

К участию приглашены партнеры ведущих украинских юридических фирм, представители деловых изданий, аудиторских компаний, юридических СМИ.

Просим подтвердить Ваше участие по тел: 495 29 60, oyeriomina@prp.com.ua

Контактное лицо – Ольга Ерёмина