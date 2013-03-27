В Кабмине успокаивают, что контролируют уровень воды в реках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием правительства заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Сейчас работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. В пятницу я проведу очередное заседание штаба на Волыни. Установлен постоянный мониторинг: каждый час получаем информацию об уровне воды в реках. Все службы делают все для эффективного пропуска паводка. Ситуация аномальная и нестандартная», - отметил А.Вилкул.

При этом вице-премьер уточнил, что украинские водохранилища имеют достаточный резерв для приема паводковой воды.

«И задача правительства этот резерв эффективно использовать», - добавил А.Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 22-24 марта по Украине прокатился циклон, накрывший 13 областей страны, включая столицу - Киев. С 20 марта специальные службы по ликвидации последствий стихии работают в круглосуточном режиме. По информации вице-премьер-министра А.Вилкула, на сегодняшний день проезд ко всем населенным пунктам, отрезанным стихией, уже обеспечен, электроснабжение восстановлено на всех пострадавших территориях, кроме 10 населенных пунктов в Полтавской области, где уже работают бригады энергетиков из соседних областей.