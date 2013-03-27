Украинец пытался ввезти из Польши 11 пистолетов

Мужчина спрятал их в специально оборудованных тайниках своего автомобиля «Фольксваген Кадди», сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Гражданин Украины возвращался домой через пункт пропуска «Краковец» (Львовская область).

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В его автомобиле были выявлены 11 пистолетов марок Walter P 22, Ballester-Molina, Glok 19, Glok 17, HKP 30, USP, а также 20 обойм, деревянная кобура к «Маузеру», пластмассовые шомпола, футляры для хранения пистолетов и т. п.

О данном факте проинформированы сотрудники УСБУ во Львовской области.

Пистолеты изъяты для проведения экспертизы.