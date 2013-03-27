Украинец пытался ввезти из Польши 11 пистолетов
10:28, 27 марта 2013Общество
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Сегодня ночью сотрудники Государственной пограничной службы помешали жителю Черновицкой области перевезти через украинско-польскую границу 11 пистолетов.
11 пистолетов мужчина спрятал в автомобиле / Фото : zbroya.info
Мужчина спрятал их в специально оборудованных тайниках своего автомобиля «Фольксваген Кадди», сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.
Гражданин Украины возвращался домой через пункт пропуска «Краковец» (Львовская область).
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В его автомобиле были выявлены 11 пистолетов марок Walter P 22, Ballester-Molina, Glok 19, Glok 17, HKP 30, USP, а также 20 обойм, деревянная кобура к «Маузеру», пластмассовые шомпола, футляры для хранения пистолетов и т. п.
О данном факте проинформированы сотрудники УСБУ во Львовской области.
Пистолеты изъяты для проведения экспертизы.
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