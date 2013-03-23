22 посылки из Германии оказались с оптическими прицелами
01:47, 23 марта 2013Общество
2321
Сотрудники Киевской региональной таможни выявили в международных почтовых отправлениях 417 оптических прицелов.
Оптический прицел (увеличить)
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской региональной таможни.
В течение одного дня, сразу в 22 почтовых отправлениях, которые поступили из Германии в адрес жителей украинских городов и поселков, сотрудники столичной таможни зафиксировали несоответствие заявленного отправителями товара и имеющегося. Вместо указанной одежды и обуви таможенники выявили значительное количество новых оптических прицелов.
По теме: Пограничники нашли в "жигулях" снайперский прицел
По заключению специалистов, общая стоимость выявленных прицелов составляет почти 670 тыс. грн.
По выявленным фактам нарушения таможенных правил заведены административные дела по ст. 473 Таможенного кодекса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter