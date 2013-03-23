22 посылки из Германии оказались с оптическими прицелами

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской региональной таможни.

В течение одного дня, сразу в 22 почтовых отправлениях, которые поступили из Германии в адрес жителей украинских городов и поселков, сотрудники столичной таможни зафиксировали несоответствие заявленного отправителями товара и имеющегося. Вместо указанной одежды и обуви таможенники выявили значительное количество новых оптических прицелов.

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По заключению специалистов, общая стоимость выявленных прицелов составляет почти 670 тыс. грн.

По выявленным фактам нарушения таможенных правил заведены административные дела по ст. 473 Таможенного кодекса.