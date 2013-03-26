Возмущенные киевляне избили коммунальщика, который сбросил на их улицу чужой снег

Как сообщают «Комментарии», жители улицы Мильчакова (Днепровский р-н Киева - ред.) столкнулись с тем, что «КамАЗ» Киевавтодора сбросил загруженный на него снег прямо на проезжую часть, пешеходный переход и часть тротуара.

Сбросив груз, водитель попытался уехать, но застрял в снегу. Пока он пытался выехать, на улице образовалась пробка.

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Возмущенные очевидцы события начали требовали от коммунальщика объяснений и документов, на основании которых тот сбрасывает собранный снег под их домами. Но ни документальных, ни устных объяснений от водителя получить не удалось.

Страсти разгорелись и дошло до драки: возмущенные водители и местные жители устроили «самосуд». По информациеи СМИ коммунальщику разбили лицо в кровь.