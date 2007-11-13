Пьяницы помогли Полтаве на 61 тысячу гривен

В Полтаве за привлечение к административной ответственности лиц, которые распивали спиртные напитки на улицах города или появлялись в нетрезвом состоянии в общественных местах, бюджет города получил 61 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника Полтавского городского управления милиции Александр САПЯН.

По его словам, за 10 месяцев текущего года участковыми инспекторами милиции к административной ответственности привлечено 5 тыс. 468 лиц. «Весомый вклад в борьбу с этими правонарушениями делают сотрудники батальона патрульной службы. При распитии спиртных напитков они задержали 122 лица, 10 тысяч 796 лиц - за появление в нетрезвом состоянии в общественных местах», - добавил А.САПЯН.

По предварительным расчетам, от уплаты штрафов в городской бюджет поступило около 61 тыс. грн.

Напомним, в апреле этого года власти Полтавы решили повысить штрафы за распитие спиртных напитков на улице. На нарушителей налагают штраф в размере от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов.