Украинские пограничники разбираются с ”фальшивым” американцем

Украинские пограничники направили запрос в Посольство США в Украине относительно Роберта ФЛЕТЧЕРА, задержанного 9 ноября в пункте контроля «Хутор Михайловский» (Сумская область) с фальшивым паспортом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, указанный гражданин имел при себе паспорт «с признаками частичной подделки информационных страниц», выполненных с помощью принтера.

Как заметили в ГПС, в связи с чем Р.ФЛЕТЧЕР был задержан на 72 часа до установления личности и помещен в изолятор временного содержания Сумского пограничного отряда. Пограничники направили в Посольство США в Украине соответствующий запрос для проверки и установления задержанного лица, поскольку есть подозрение, что он является гражданином США. В то же время были направлены запросы в Ивано-Франковскую область, где в соответствии с данными паспорта, который имел при себе задержанный, ему был выдан настоящий документ.

Как отметили в пресс-службе ГПС, в связи с тем, что на данный момент пограничная служба еще не получила от указанных учреждений необходимые данные, прокуратурой (какой именно не указано – УНИАН) содержание в ИТТ Р.ФЛЕЧЕРА продлено до 10 суток.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9-го 10-е ноября сотрудниками Госпогранслужбы в Сумской области на границе с Россией задержан гражданин Р.ФЛЕТЧЕР, который пытался пересечь украинско-российскую государственную границу в поезде сообщением “Киев-Москва” по поддельному паспорту.

На днях в украинской прессе появилось сообщение о том, что уже несколько месяцев в разных городах Украины можно увидеть рекламу на биг-бордах тренинга Р.ФЛЕТЧЕРА «Секреты миллионеров». Он позиционирует себя как успешного американского богача, который готов поделиться своими знаниями с украинцами. Правда, стоит это удовольствие недешево - полный срок обучения 3 тысячи долларов. Однако высокая цена украинцев не отпугивает. График тренингов Р.ФЛЕТЧЕРА, который можно найти на сайте его компании Global System Training, расписан до 29 декабря.

Р.ФЛЕТЧЕР занимается в Украине организацией тренингов, привлекая средства украинских граждан. Во всех его действиях есть признаки финансовой пирамиды, утверждают СМИ и добавляют, что в США кто-то его обвинил в мошенничестве.