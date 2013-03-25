В Кабмине отчитались о борьбе с последствиями стихии

«За три дня подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было освобождено из снежных заносов 2,5 тысячи автомобилей и оказана помощь на дорогах более 5 тысячам гражданам. Благодаря превентивным мерам не допущено ни одного случая гибели или обморожения людей», - сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время селекторного совещания по состоянию проведения чрезвычайных мер, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия в областях Украины, которые пострадали в связи с беспрецедентными снегопадами.

Он также отметил, что всего по Украине задействовано более 400 единиц специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС), около 6000 единиц техники коммунальной и дорожной служб, более 70 единиц тяжелой армейской техники, в том числе и БТР-и, 25 снегоуборочных поездов.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принимает участие более 30 тысяч человек. Государственной службой по чрезвычайным ситуациям развернуто 167 мобильных пунктов обогрева.

Для нормализации ситуации в Киеве дополнительно привлечено, начиная со вчерашнего дня, более 50 единиц техники ДСНС, более 200 человек личного состава.

В Киеве со вчерашнего дня работает 1962 военных и более 20 единиц тяжелой техники, задействован личный состав и техника Президентского полка.

«В первую очередь военные обеспечивают очистку от снега остановок общественного транспорта, подходов к станциям метрополитена, социальных объектов, больниц, аптек и других мест массового пребывания людей, где сложно применять тяжелую технику. В настоящее время полностью стабилизирована ситуация в западных и центральных областях: во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черновицкой областях, где завершаются работы по ликвидации последствий непогоды », - сказал Александр Вилкул.