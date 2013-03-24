Завтрашний выходной киевляне будут отрабатывать 13 апреля
В столице и области рабочий день с 25 марта перенесен на 13 апреля.
В Киеве и Киевской области рабочий день с понедельника, 25 марта, перенесен на субботу, 13 апреля.
Об этом со ссылкой на вице-премьера Александра Вилкула сообщает его пресс-служба.
«С целью преодоления последствий стихийного бедствия, произошедшего 22-23 марта 2013 года, а также рационального использования рабочего времени правительством Украины принято решение рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций Киевской области и г. Киева (за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта») перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни с понедельника, 25 марта, на суббот, 13 апреля», - отметил А.Вилкул.
Специальный режим работы банков и их учреждений в отмеченные дни определяет Национальный банк.
Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности рекомендовано выделить автомобильную технику для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Председателям Киевской областной и городской госадминистраций дано распоряжение обеспечить учет транспортных средств для ликвидации последствий стихийного бедствия.
«Минэкономразвития, Минфин, Минобороны, МВД, Минрегион, Мининфраструктуры, Киевская областная и Киевская городская госадминистрации должны подать согласованные предложения относительно возмещения расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия за счет средств резервного фонда государственного бюджета», - отметил вице-премьер.