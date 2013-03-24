В Киеве и области понедельник объявлен выходным

Понедельник, 25 марта, в Киеве и Киевской области объявлен выходным днем для работников бюджетной сферы, кроме медицинских учреждений и структур, которые задействованы в преодолении последствий непогоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое решение по предложению КГГА было принято сегодня во время правительственного селекторного совещания по проведению мероприятий, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия в областях Украины, пострадавших в связи с беспрецедентными снегопадами.

Частным предпринимателям также рекомендуют объявить 25 марта выходным днем в учреждениях негосударственной формы собственности.