В Киеве и области понедельник объявлен выходным
13:13, 24 марта 2013Политика
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25 марта в столице и Киевской области для работников бюджетной сферы объявлен выходным днем.
Киев продолжат чистить от снега
Понедельник, 25 марта, в Киеве и Киевской области объявлен выходным днем для работников бюджетной сферы, кроме медицинских учреждений и структур, которые задействованы в преодолении последствий непогоды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое решение по предложению КГГА было принято сегодня во время правительственного селекторного совещания по проведению мероприятий, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия в областях Украины, пострадавших в связи с беспрецедентными снегопадами.
Частным предпринимателям также рекомендуют объявить 25 марта выходным днем в учреждениях негосударственной формы собственности.
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