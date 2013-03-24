Завтра киевское метро будет работать в усиленном режиме

В понедельник, 25 марта, метрополитен в Киеве будет работать в усиленном режиме, невзирая на объявленный выходной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Пока проводятся работы по возобновлению маршрутов наземного общественного транспорта, киевский метрополитен остается наиболее надежным и стабильным средством передвижения по городу. Поэтому в понедельник, 25 марта подземка будет работать в режиме рабочего дня… А при необходимости его работу можно опять продлить», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, столичная администрация отчиталась о частичном возобновлении работы общественного наземного транспорта. Так, состоянием на 15:00 в обычном режиме движения возобновлены 28 автобусных маршрутов, 3 троллейбусные и 85 автобусов, работающих в режиме маршрутного такси. Также заработали все три маршрута скоростного трамвая на Борщаговку.

Постепенно количество маршрутов и количество подвижного состава будет увеличиваться, заверили в КГГА.