МАУ еще не возобновила полеты

В связи с закрытием киевского международного аэропорта «Борисполь» и устранением последствий непогоды авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» продолжила отмену выполнение всех своих рейсов до 14.00 воскресенья, 24 марта.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».

Как отмечает пресс-служба, пассажирам, вылетающим из других аэропортов маршрутной сети МАУ за пределами Киева, будут предложены варианты перелетов рейсами других авиакомпаний при наличии мест на этих рейсах.

Согласно сообщению, пассажирам, имеющим билеты на отмененные рейсы, МАУ предоставит билет на перелет на другую дату после восстановления рейсов по расписанию при наличии мест. Пассажиры, которые намерены вернуть билет, могут это сделать и получить возврат денег в месте приобретения билета.

Пресс-служба сообщила, что информацию о выполнении рейсов по расписанию после 14:00 (по киевскому местному времени) 24 марта будет предоставлено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в связи со сложными метеорологическими условиями в районе киевского международного аэропорта «Борисполь» авиакомпания МАУ отменила выполнение всех своих собственных рейсов до 10.00 24 марта.