Стихия в Киеве поутихла

По состоянию на утро воскресенья стихли осадки, которые в Киеве продолжались почти двое суток. Движение наземного общественного транспорта, который прекратил работу в пятницу вечером, еще не восстановлено, - сообщает Радио Свобода.

Во время сильного снегопада не смогли добраться до своих депо и застряли на улицах Киева более ста трамваев и троллейбусов.

По словам первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака, до понедельника службы города должны очистить все главные улицы от снега, чтобы люди смогли нормально попасть на работу.