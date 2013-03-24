Стихия в Киеве поутихла
10:49, 24 марта 2013Общество
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По состоянию на утро воскресенья стихли осадки, которые в Киеве продолжались почти двое суток.
Снег перестал падать / Фото: joyreactor.cc
По состоянию на утро воскресенья стихли осадки, которые в Киеве продолжались почти двое суток. Движение наземного общественного транспорта, который прекратил работу в пятницу вечером, еще не восстановлено, - сообщает Радио Свобода.
Во время сильного снегопада не смогли добраться до своих депо и застряли на улицах Киева более ста трамваев и троллейбусов.
По словам первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака, до понедельника службы города должны очистить все главные улицы от снега, чтобы люди смогли нормально попасть на работу.
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