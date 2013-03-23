В Киеве за сутки выпало 40 миллионов тонн снега

По данным гидрометеорологов, только за сутки на столицу Украины выпало более 40 миллионов тонн снега – полутораметровый слой, и по прогнозам, снегопад будет продолжаться еще минимум сутки.

Подразделения Киевской городской государственной администрации и коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Как сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, постоянно задействовано 755 единиц коммунальной снегоуборочной техники, 21 машина строительных предприятий Киева. Крупногабаритный транспорт убирают с дорог 15 БТРов. Вторые сутки подряд Киев очищают от снега 7 тысяч работников коммунальных служб и около 2 тысяч военнослужащих.

«В первую очередь поставлена задача расчистить подходы к метро, придомовые территории и магистрали. Все основные транспортные артерии города уже очищены в тех местах, где могла проехать снегоуборочная техника. Сейчас ведутся работы на остальных улицах города. Однако чтобы освободить их от снега полностью, понадобится время. Ведь у нас 1613 километров дорог. Их протяженность почти на 300 км больше, чем самая короткая дорога от Киева до Берлина», - отметил Александр Попов.

По словам главы КГГА, столичная власть держит на контроле работу по ликвидации последствий непогоды. Работают городской и районные штабы по чрезвычайным ситуациям. Город патрулируют социальные службы. В случае возникновения проблем городские власти рекомендуют звонить в городской Контактный центр по телефону 15-51 или оставлять сообщение на сайте 1551.gov.ua.

«Я глубоко благодарен нашим дворникам и работникам дорожных служб. Благодарен всем, кто без сна и отдыха наводит порядок в наших дворах и на дорогах, чтоб восстановить нормальную жизнедеятельность города», - сказал Александр Попов в своем обращении.