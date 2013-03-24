Непогода оставила без света 615 населенных пунктов Украины

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, 23 марта и в ночь с 23 на 24 марта из-за неблагоприятных погодных условий (сильные снегопады, метели) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач в десяти областях произошло обесточивание 615 населенных пунктов, в том числе 105 н.п. – частично, а именно: Полтавская область – 232 н.п. (43 н.п. - частично), Сумская область – 100 н.п. (27 н.п. - частично), АР Крым – 72 н.п. (23 н.п. - частично), Черкасская область – 44 н.п., Одесская область – 42 н.п., Киевская область – 38 н.п. (10 н.п. - частично), Кировоградская область – 36 н.п., Херсонская область – 30 н.п., Винницкая область – 13 н.п. (2 н.п. - частично), Черниговская область – 5 н.п.

К работам к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.