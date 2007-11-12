Януковичу мешает ветер

Результаты последствий стихии, возникшей в Украине 10 ноября, можно будет выяснить через день-два, поскольку сейчас этому мешает сильный ветер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам на брифинге.

По его информации, на сегодняшний день пятно мазута в море движется от территории Украины, однако пока трудно определить, в какую сторону - либо в сторону России, либо Грузии или Турции.

На сегодняшний день сбором мазута с украинской стороны занимаются 4 корабля, с российской - один большой, еще один корабль должен подойти в ближайшее время из Одессы, и «этого достаточно», подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что есть случаи загрязнения берега, и части МЧС и Министерства обороны будут задействованы для сбора мазута.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что окончательная оценка ситуации будет сделана после того, как будут получены экспертные оценки. «А что касается международных отношений, они должны быть оформлены согласно с международными законами. Только после этого мы сможем дать окончательный ответ. Сегодня обвинять кого-то в этих вопросах нельзя», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер отметил, что для правительства Украины сейчас важно спасение людей и сохранение их здоровья.