Бойко возглавил штаб по ликвидации последствий урагана на юге

В Министерстве топлива и энергетики Украины работает штаб по ликвидации последствий урагана на юге страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, штаб возглавил министр Юрий БОЙКО, который вместе с заместителем министра и руководством ГП «УкрЭнерго» сейчас находятся в Главной диспетчерской энергосистемы Украины.

На ликвидации аварии по состоянию на 15.00 работало более 2 тысяч сотрудников энергокомпаний и ремонтных бригад. Основные работы сосредоточены на возобновлении подачи электроэнергии с материка в Автономную Республику Крым по линиям: Мелитополь-Джанкой, Каховская-Джанкой и Каховская-Островская.

В Крыму началось возобновление подачи электроэнергии в населенные пункты, которые были обесточены вследствие урагана. Подача электроэнергии уже частично восстановлена в Феодосийском районе (АРК).

Продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередач Бердянск-Приморск (Запорожская область). Также работы ведутся на поврежденной ураганом линии Аджолык-Усатова (Одесская область).

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ураган со шквальным ветром до 40 метров в секунду обрушился на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области, АРК, юг Запорожской и Донецкой областей.