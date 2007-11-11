Ющенко заявил, что 2009 будет последним годом общего призыва

Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что 2009 год будет последним годом общего призыва в ряды украинской армии. Об этом он сказал во время церемонии сложения присяги военнослужащими осеннего призыва. Ющенко отметил, что государство сделает все, что бы в Украине была сильная армия. В то же время он заявил, что относительно сроков перевода украинской армии на контрактную основу между политическими силами „никакого конфликта нет”. Ранее Блок Юлии Тимошенко в ходе своей предвыборной кампании обещал в случае прихода к власти отменить обязательный призыв в армию уже с 2008 года.

Немецкая волна