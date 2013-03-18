На Прикарпатье задержали мужчину напавшего на замначальника колонии

Работники Галичского райотдела милиции Ивано-Франковской области задержали мужчину, совершившего нападение на заместителя начальника женской исправительной колонии.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 26-летний злоумышленник пытался передать с продуктами марихуану, замаскированную в конфеты.

При задержании мужчина оказал сопротивление - он схватил бутылку от пива, разбил ее и пытался нанести телесные повреждения заместителю начальника исправительной колонии. При досмотре личных вещей задержанного были найдены сигареты, набитые марихуаной.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по нескольким статьями Уголовного кодекса, согласно которому ему угрожает заключение на срок от трех до семи лет.