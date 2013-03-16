Завтра в Украине будет холодно, но бесснежно

Завтра, 17 марта, в Украине существенных осадков не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах западных, северных и Винницкой областей сохранится гололедица.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 3-8 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16° мороза, в северных и центральных областях 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Карпатах ночью 15-20°, днем 4-9° мороза. В южной части и восточных областях ночью 2-7° мороза, днем 0-4° тепла, на Южном побережье Крыма ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, без осадков. В Киевской области температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° мороза.