Только 37% одесских гостиниц сертифицированы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела сертификации услуг размещения, проживания и питания государственного предприятия «Одессастандартметрология» Игорь Забалуев.

По его словам, сейчас в Одессе функционирует около 150 объектов размещения, из которых 35 позиционируют себя, как гостиницы, имеющие 3-5 «звезд», но на самом деле категоризацию получили всего лишь 20 (57%).

Как подчеркнул И. Забалуев, 115 объектов размещения в Одессе работают без «звезд».

«Таким образом, можно сделать вывод, что в Одессе более половины объектов размещения могут не соответствовать современным требованиям и не удовлетворить требовательность европейского туриста», - сказал И. Забалуев.

Всего в Одесской области - более 900 объектов размещения (санаториев, баз отдыха, апартаментов и т. д.), из которых сертифицировано только 228.

В настоящее время в регионе функционирует две гостиницы с 5 «звездами», восемь – с 4, шесть – с 3 «звездами», четыре – с 2. Также работают 14 сертифицированных гостиниц, не имеющих ни одной «звезды», в числе которых такие известные, как «Бристоль» и «Лондонская».