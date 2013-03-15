Со вторника в Украине начнется потепление

Как сообщает Метеопрог, это приведет к значительному похолоданию 16-19 марта, в особенности в западных областях Украины. Температура местами опустится ночью до отметки -18 градусов, порывы ветра могут достигать 20 м/с, а также возможны снежные заносы.

В северных и центральных областях температура ночью будет достигать -10 мороза, днем около 0. При этом в восточных и южных областях Украины похолодание практически не будет заметным, температура будет в основном выше нуля.

Однако уже вечером 19-го марта гребень высокого давления сместится на северо-восток, что приведет к резкому потеплению по всей Украине. Температура в среднем поднимется до отметки +10 днем и -3 ночью. Метели сменятся дождливой погодой только на западе. По остальной территории осадков не ожидается.