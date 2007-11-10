К чему может привести указ Ющенко о строительстве доступного жилья?

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о строительстве доступного жилья может привести к антиконкуретным действиям застройщиков.

Такое мнение выразил УНИАН президент строительной компании «Міськжитлобуд» Денис КОСТРЖЕВСКИЙ.

По его словам, в указе содержится ряд пунктов, которые нарушают правила добросовестной конкуренции и ставят под угрозу развитие других сегментов строительной отрасли за счет развития сегмента доступного жилья.

«Я имею в виду, что тем застройщикам, которые будут сооружать доступное жилье, будут предоставляться преференции при отведении земельных участков и согласовании документов для начала строительства. Это ставит их в неравные условия с другими застройщиками», - считает он.

Президент компании обеспокоен тем, что застройщики, которые будут строить доступное жилье, освобождаются от уплаты взносов на инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру. «Если переложить эти расходы на местные бюджеты, то они могут этот груз и не вынести. А если местные бюджеты переложат эти расходы на плечи других застройщиков, то это будет способствовать тому, что вырастут цены на остальное жилье», - считает эксперт.

Д.КОСТРЖЕВСКИЙ отметил, что необходимо предусмотреть невозможность перепродажи доступного жилья, поскольку у людей, получивших его, появится соблазн заработать на перепродаже дешевого жилья. При этом, по его мнению, должен быть разработан механизм гарантии для государства, чтобы не было спекуляций в сегменте доступного жилья.

По его словам, механизм, который предусмотрен в этом указе - прямое финансирование застройщиков для строительства жилья - устаревший принцип, который не позволит в полной мере обеспечить население жильем.

Д.КОСТРЖЕВСКИЙ считает, что намного целесообразней было бы направить эти средства не на прямое финансирование застройщиков, а на уменьшение процентных ставок или 100% покрытие процентных ставок по кредитам. Таким образом, можно будет создать механизм привлечения банковских средств для финансирования жилья.

В целом президент компании оценивает указ позитивно и считает, что он будет способствовать развитию строительной отрасли и, таким образом, стимулировать рост экономики всей Украины.

«Этот указ носит декларативный характер, он не прописывает реальных механизмов, с помощью которых можно ускорить финансирование и строительство доступного жилья.

Указ вводит новые термины, которых нет в законодательстве, например, «доступное жилье», поэтому он требует детальной доработки и разработки ряда новых законов и подзаконных актов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 1077/2007 «О мерах по строительству доступного жилья в Украине и улучшению обеспечения граждан жильем».